РФ готувала удар у спину: генерал розповів, чи можна було врятувати Маріуполь від окупації

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, маріупольське угруповання на початку повномасштабного вторгнення врятувало Південь від повного відрізання України від Чорного моря.

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На початку війни Маріуполь неможливо було врятувати від російської окупації, оскільки ресурси живої сили й техніки ворога переважали в кілька разів. Про це розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як згадує генерал, урятувати місто було неможливо — перевага противника на тому напрямку була приблизно 1:7, а то й 1:10. Тому для прориву українські військові повинні були мати 3-4 бригади, як мінімум, а насправді мали лише одну, і то неповну, яку командувач зняв тоді з передньої лінії.

Павлюк розповідає, що тоді вдалося дістатися до Маріуполя. Проте потужне угруповання ворога вийшло в тил українським військам.

"Ми зуміли перегрупувати (сили, — ред.), але все одно ті сили та засоби не здатні були зупинити таку армаду, яка пішла на нас. Вони перерізали основну дорогу, і угруповання залишилося в оточенні", — згадує генерал.

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І додає, що командування тоді негайно почало вживати заходів для створення угруповання, аби пробити коридор для виходу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"З огляду на удар із півночі, мені потрібно було врятувати (бійців, — ред.), тому що якби вони виконали своє завдання, то знову ж таки 10 бригад потрапили б в оточення", — наголосив він.

Зробивши згодом перегрупування, Павлюк почав готувати бригаду для проведення контрудару.

"Ударне угруповання ми не змогли зробити, бо підійшло інше (вороже, — ред.) угруповання, яке з боку Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм завдав нового удару нам у спину. Я змушений був цією бригадою закрити й цю щілину, яку вони знайшли. Бригада чудово впоралася", — розповів він.

Загалом Павлюк зазначив, що маріупольське угруповання врятувало Південь від повного відрізання України від Чорного моря.

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