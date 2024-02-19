"Паніка була величезна": генерал пояснив, чому РФ взяла паузу на початку вторгнення (відео)

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів, що на початку вторгнення українські воїни знищили 7 ворожих літаків. Тоді росіяни зрозуміли, що захопити Україну "за 2-3 дні" не вийде.

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На початку повномасштабного вторгнення авіація противника "не давала нашим військам підняти голову", росіяни мали повну перевагу у повітрі. Проте Сили оборони наносили удари по аеродромах на ворожій території, що змусило Росію зробити паузу та перемістити свої літаки у інші місця. Про це розповів новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтервʼю для "Радіо Свобода".

За його словами, українські військовослужбовці наблизилися до російських окупантів максимально близько, аби атакувати аеродром "Міллерово" в Ростовській області. Павлюк додав, що відповідна атака була спрямована в основному на створення психологічного ефекту та викликала у росіян паніку. Тоді ворог підійняв літаки у небо, які розлетілися по всій території Російської Федерації. Така пауза, як додав командувач Сухопутних військ ЗСУ, дала можливість Силам оборони зосередитися та ефективніше працювати.

За словами Павлюка, у перші дні повномасштабної війни панував хаос, було складно розібратися, які підрозділи активно оборонялися, а які — наступали.

"Артилеристи молодці, вони чітко працювали. Паніка серед росіян була величезна. Ніхто не очікував, що по території Росії завдадуть удар у перший день війни", — наголосив він.

Крім того, новий командувач нагадав, що у перший день повномасштабного вторгнення окупантів українські військові знищили 7 ворожих літаків. Тоді, додає Павлюк, росіяни зрозуміли, що захопити Україну "за 2-3 дні" не вийде.

"Після трьох днів ми зупинили основні сили противника, завдали їм досить потужне ураження. Ми побачили, що у бій вже кидають мобілізованих. Ми вибудували чітку лінію оборони", — зауважив він.

Також Павлюк додав, що за три дні Силам оборони вдалося розібратися, що робити далі, захисники почали впевнено збивати повітряні цілі противника. Окрім того, після ліквідації чималої кількості російських літаків у перші дні повномасштабної війни, льотчики ворога почали відстрілюватися на відстані, переважно не уражаючи цілі.

Нагадаємо, раніше у The Wall Street Journal повідомили, що відоме вже давно захоплення президента РФ Володимира Путіна історією України та слов'янських народів, стало однією з причин початку війни РФ проти України.