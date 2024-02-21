Переходят к лобовым атакам и применяют авиацию: в ВСУ о тактике РФ на Бахмутском направлении

Враг прибегает к фланговым атакам со стороны Богдановки и Ивановского вблизи Бахмута и атакует с дронов, минометов и пытается найти бреши в обороне ВСУ, перемещая свои войска с места на место, сообщил Илья Евлаш.

На Бахмутском направлении ВС РФ начали использовать тактику, подобную, как в Авдеевке — атакуют КАБами и пытается переходить к лобовым атакам. Об этом "24 Каналу" рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, линия соприкосновения сейчас очень активна, а ожесточенные бои идут вблизи Часового Яра и Клещеевки.

"Враг прибегает к фланговым атакам со стороны Богдановки и Ивановского вблизи Бахмута. Туда оккупанты подтягивают свои резервы, пытаются атаковать с помощью дронов, также интенсивно используют минометы различных калибров, чтобы наносить огневое поражение по городу и позициям ВСУ. Противник пытается найти бреши в нашей обороне, перемещая свои войска с места на место", — сказал Илья Евлаш.

Он добавил, что также ВС РФ пытаются давить вблизи Клещеевки, где есть барьерный рубеж, каскад водохранилищ и железная дорога, которую россияне хотят отбить, чтобы восстановить свое утраченное положение.

"Сейчас все попытки врага напрасны. Наши войска максимально используют свое оперативное мастерство и показывают невероятное мужество, отвагу и профессионализм", — сказал представитель ОСУВ "Хортица".

В районе Бахмута россияне используют тактику, которую применяли в Авдеевке, массово сбрасывая на наши подразделения КАБы с самолетов Су-34 и Су-35. Однако подразделения украинской ПВО эффективно отрабатывают по вражеской авиации.

"Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 29 единиц вооружения и военной техники, среди которых 5 боевых бронированных машин, 3 БТР и 2 БМП, а также 2 МТЛБ, 5 машин и много различных орудий и минометов. Работаем, стараясь максимально использовать все имеющиеся силы и средства для сдерживания наступательного потенциала врага", — сказал Илья Евлаш.

К тому же наши бойцы пытаются постоянно выявлять пункты управления врага. Накануне военные ВСУ обнаружили БпЛА 2 пункта управления и нанесли по ним огневое поражение.

Напомним, что враг сосредоточил 60-70 тысяч солдат на Бахмутском направлении. Если живой силы не будет хватать, россияне мобилизуют жителей оккупированной части Донбасса.

Ранее Фокус писал о ситуации возле Часового Яра. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ВСУ следует готовиться к оборонительной операции на подступах к этому населенному пункту.