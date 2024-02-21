Штучные специалисты, которые стоят миллионы: сколько военных летчиков потеряла РФ в Украине

В этом году Россия потеряла по меньшей мере 62 военных пилота, включая полковника Виталия Табачникова, который управлял вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена, майора Григория Азанова.

Во время полномасштабной войны РФ против Украины ВС РФ потеряли по меньшей мере 216 пилотов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Русской службой ВВС совместно с изданием "Медиазона".

Так, журналистам благодаря некрологам удалось установить имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Из них не менее 6614 — это погибшие с октября 2023 года до февраля 2024 года, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.

Из анализа некрологов следует, что основная нагрузка во время штурма Авдеевки легла на людей, попавших в армию "с гражданки": заключенных российских колоний, добровольцев и мобилизованных.

Одной из важных причин успеха оборонительных действий России называют превосходство воздуха. Но это преимущество дается нелегко.

"В этом году Россия потеряла по меньшей мере 62 военных пилота, включая полковника Виталия Табачникова, который управлял вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена, майора Григория Азанова. Еще 13 военных летчиков в 2023 году погибли на территории самой России во время мятежа Евгения Пригожина. Больше одномоментных потерь российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину", — говорится в исследовании.

Отмечается, что всего с начала войны Россия потеряла по меньшей мере 216 военных пилотов. Это штучные специалисты, на подготовку каждого из них нужно не менее шести лет и более 3 миллионов долларов.

В исследовании сообщается, что общие установленные журналистами потери ВС РФ за 2023 год составили 27 906 человек, что на 57% больше, чем подтвержденные потери за первый год полномасштабного вторжения в Украину (16 044 человека).

Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование РФ сейчас пытается беречь и использует их для удержания позиций и снайперских операций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.

Типичным бойцом ВС РФ 2023 года, убитым в Украине, — является 34-летний заключенный, отправившийся на фронт прямо из колонии. Причем если в 2022 году большинство осужденных завербовала наемная группа "Вагнер", то с февраля 2023-го набором занимается исключительно Минобороны РФ.

Напомним, что тело погибшего пилота РФ, истребитель которого ВСУ сбили под Мариуполем, нашли в Азовском море. Он замерз.

Напомним, что в субботу, 17 февраля, на участке воздушного командования "Восток" ВСУ уничтожили сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35. Два из них упали где-то в районе 70–120 км от линии фронта.