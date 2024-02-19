Пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду": в Азовском море ищут останки самолета РФ (видео)

Один из сбитых российских самолетов упал в Азовское море. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал кадры поисковой операции оккупантов.

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Утром 19 февраля украинские военные сбили два вражеских самолета. Один из них упал в воду. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

"Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го", — написал Олещук.

Командующий Воздушных сил также опубликовал скрин карты с пометкой, что Су-34 упал на временно оккупированной территории недалеко от Мариуполя.

Фото: Микола Олещук

Село Рыбацкое, вблизи которого упал российский военный самолет, заблокировано оккупантами. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram опубликовал кадры, на которых заметен хвостовик сбитого самолета вблизи берега. Над местом авиакатастрофы кружит вертолет.

"С места происшествия. Самолет, который не падал, в море. Р#сня пытается что-то достать. Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают", — написал Андрющенко.

Уничтожение российских истребителей

За последние два дня российская армия потеряла 6 самолетов.

В субботу, 17 февраля, на участке воздушного командования "Восток" украинские военные уничтожили сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35. Два из них упали где-то в районе 70-120 км от линии фронта.

Данные системы Cospas-Sarsat, которая оповещает о местонахождении пилотов при авариях, сработали в районе города Амвросиевка в Донецкой области, а два — неподалеку от Дьяково в Луганской области. Еще один сигнал сработал на территории РФ в районе поселка Лысогорка.

В воскресенье, 18 февраля, на том же направлении был уничтожен еще один Су-34.

Напомним, утром 19 февраля в районе поселка Рыбацкое, что в 14 км от временно оккупированного Маруполя в Донецкой области, были слышны взрывы. Подконтрольные России паблики писали, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила баллистическую ракету ATACMS. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении вражеского самолета.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники ликвидировали один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С.