Белорусских военных будут учить зомбировать людей: детали, — Гаюн (фото)

Белорусских военных отправят на курсы "Нейролингвистического программирования", которые будут проходить с февраля по июнь 2024 года.

Белорусских летчиков, вероятно, будут учить методам зомбирования для внедрения "правильных идей" во время курсов по повышению квалификации "Нейролингвистическое программирование". Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"Добро пожаловать в зомбиленд, сынок. Командование ВВС РБ отправит военных на курсы по НЛП", — говорится в сообщении.

Эксперты "Беларускі Гаюн" обнаружили, что в плане госзакупок на 2024 год, которые планирует провести командование Военно-воздушных сил Республики Беларусь, есть покупка курсов по повышению квалификации — "Нейролингвистическое программирование".

В мониторинговой группе отметили, что курсы будут проводить для военных с февраля по июнь 2024 года. Из белорусского бюджета на это выделили 4340 рублей (1340 долларов). Пока непонятно, с какой целью руководство ВВС будет отправлять бойцов на курсы, где с ними будут работать "псевдонаучными методами".

"Возможно, летчиков хотят научить каким-то методам зомбирования/навивания "правильных идей" своим собеседникам или хотят сильнее зомбировать их самих", — добавили в "Беларуски Гаюн".

Напомним, 15 февраля стало известно, что Беларусь ввела режим контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области, которая граничит с Украиной. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, активных действий вблизи белорусской границы не было зафиксировано.

20 февраля лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна якобы обладает всеми необходимыми системами вооружения для своей защиты. Речь шла об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и зенитно-ракетных комплексах С-400.