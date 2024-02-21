Разрушительные последствия для Украины: РФ взяла под контроль небо на фронте, — Business Insider

По словам аналитиков, если даже временное локальное превосходство РФ в воздухе повторится, группировка оккупантов сможет действовать агрессивнее по всему фронту.

Хотя временно и локально, но, судя по всему, впервые за время полномасштабной войны России удалось взять под свой контроль небо в прифронтовой зоне. Если так продолжится и в дальнейшем, что вполне возможно, в силу того, что украинская ПВО находится под значительным давление, последствия могут быть "разрушительными" для Украины, отмечают журналисты. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на экспертов.

В минувшую субботу, 17 февраля, в РФ заявили о захвате Авдеевки. По данным "Института изучения войны" (ISW), россиянам, вероятно, впервые удалось получить превосходство в воздухе. Прежде ПВО, особенно наземные ракетные системы класса "земля-воздух", не позволяли ни одной из сторон конфликта добиться этого даже на местном уровне.

Джордж Баррос, руководитель группы геопространственной разведки и аналитик ISW, отметил в интервью журналистам, что такой подход, судя по всему, отражает общевойсковую тактику, когда маневренные элементы на земле поддерживаются военно-воздушными силами.

"Именно этот общевойсковой подход помешал украинцам защитить Авдеевку", — сказал Баррос.

Потери российских ВВС не столь значительны по сравнению с наземными силами.

На фоне промедления с поставками оружия и боеприпасов сложно сказать, удастся ли Украине и в дальнейшем обеспечивать безопасность в воздухе, как это было практически на протяжении всего полномасштабного вторжения.

По словам аналитика, вопрос в том, сможет ли Украина не позволить российским ВВС получить неограниченное превосходство в воздухе по всей линии фронта. Если нет, то РФ сможет проводить разрушительные бомбардировки и уничтожать украинские города и Силы обороны на местах.

Если даже временное локализованное превосходство РФ в воздухе повторится, российская группировка сможет действовать агрессивнее по всему фронту, отмечают аналитики ISW в недавнем отчете.

"Масштабное временное превосходство в воздухе (чего РФ сможет достичь, если Украина не будет задействовать ПВО эффективнее) позволит РФ регулярно проводить крупномасштабные авиационные операции и бомбить украинские города за линией фронта с разрушительным эффектом".

Зачем РФ Авдеевка: реакция Белого дома

Авдеевка была ненадолго оккупирована в 2014 году, а затем ВСУ взяли город под контроль.

В последние несколько месяцев для РФ Авдеевка стала приоритетной целью, потому что ей нужен центр логистики и оперативных маневров на Донбассе. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Они считают, что получат отправную точку для дальнейших операций в Донецкой и даже Луганской областях. Посмотрим, удастся ли это на самом деле", — сказал он.

Он уточнил, что имел в виду то, что у российских войск были проблемы с логистикой и обеспечением, командованием и контролем с начала активной фазы войны.

"Не то, чтобы они добились какого-то прорыва здесь по части обеспечения войск на поле боя, но это то, к чему они, очевидно, стремятся с помощью Авдеевки", — объяснил Кирби.

Некоторые эксперты заявляют, что Авдеевка важна не столько в оперативном отношении, сколько в медийном: служит подпиткой российской пропаганде против Украины, Владимир Путин получит таким образом кое-какие висты перед мартовскими выборами.

"В целом это не изменит те оборонные усилия и операции, которые смогут проводить украинцы", — заявил Кирби журналистам. Вместе с тем это не значит, что ВСУ не столкнутся с проблемами уже сейчас.

Кирби упомянул, что решение об отводе войск ВСУ объясняется "бездействием Конгресса". РФ пока не извлекает дополнительной выгоды от захвата Авдеевки. По оценкам ISW, темпы наступления россиян заметно замедлились, что указывает на возможное завершение операции, как это было в Бахмуте.

Напомним, что боец 110-й ОМБр рассказал, что тяжело раненых с ряда позиций в Авдеевке не эвакуировали, а комбат советовал их оставлять и уходить.

Также сообщалось, что спикер 110-й ОМБр рассказал, что ВСУ до последнего пытались заехать на позицию "Зенит".