Отступление под авиабомбами, расстрелы пленных: что известно о выходе ВСУ из Авдеевки

По словам журналистов, массивное наступление россиян началось 10 октября 2023 года. Россияне заплатили очень высокую цену за взятие города. За четыре месяца боев они потеряли почти 50 тысяч солдат.

Операция по обороне Авдеевки завершилась 19 февраля, когда подразделения 47 ОМБр вышли со своих позиций на коксохимическом заводе. Военно-политическое командование Украины заявило, что хочет сохранить жизни бойцов, но Авдеевку намеренно вернуть. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что еще во время выхода Сил оборону Украины из города начали появляться сообщения о том, что некоторые подразделения были окружены, а часть бойцов попала в плен к россиянам.

Оборона Авдеевки длилась почти 10 лет

Издание пишет, что Вооруженные силы Украины обороняли Авдеевку с июля 2014 года. Тогда украинские силы смогли выбить боевиков так называемой "ДНР" из города. С того момента Авдеевка стала одним из ключевых опорных пунктов Донецкого направления.

Сообщается, что во время полномасштабного вторжения массивное наступление россиян началось 10 октября 2023 года.

Как рассказал журналистам, временный и.о. командира 2 Механизированного батальона президентской бригады с позывным "Самурай", в январе-феврале 2024-го россияне сменили тактику и стали отправлять на штурмы больше пехоты.

Он также отметил, что россияне заплатили очень высокую цену за взятие Авдеевки.

"На северном направлении, в районе Красногоровки и Степового, по данным разведки, разбили две их бригады. Вы представляете, в течение четырех месяцев они лезли и постоянно штурмовали Авдеевку. Это вообще невозможно сравнить с нашими потерями — и в технике, и в живой силе", — сказал "Самурай".

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что за четыре месяца боев россияне потеряли почти 50 тысяч солдат.

Самурай отмечает, что существенное преимущество враг получил в последние месяцы, когда подтянул свежие силы — находившиеся на восстановлении или в резерве бригады.

Уже 15 февраля 2024 года 3-я ОШБр сообщила, что ее подразделения переводят в Авдеевку. Уже через два дня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинской группировки из города. Пресс-секретарь 110 бригады Антон Коцуконь назвал выход из Авдеевки многоуровневой операцией.

Отступление с позиции "Зенит"

В материале говорится, что "Зенит" — был ключевым укрепрайоном на юге Авдеевки. Он был важен не только, чтобы удерживать город, но и для обеспечения остального гарнизона. Обороняла этот опорный пункт 110-я ОМБр.

Как рассказал журналистам военнослужащий бригады Виктор Биляк, россияне постоянно применяли минометы, танки, БМП, дроны-камикадзе, а также иногда ракеты.

"Во время выхода была нулевая видимость. Для нас это не было преимуществом, ведь тепловизионно не существует "ночи" или "дня" — враг так же мог наводить огонь. А вот для нас это был большой минус, потому что мы не видели, куда идти, это очень мешало передвигаться", — рассказал он.

Выход из коксохимического завода

Издание пишет, что главной позицией на севере города был "Коксохим".Там оборону держали бойцы из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Самурай" рассказал журналистам, что приказ на вывод сил с позиций был дан своевременно, а саму операцию планировали совместно с 3 ОШБр, которая занималась обеспечением прикрытия. Поэтому батальон "Самурая" смог выйти из "Коксохима" без потерь.

Командир роты 2 Механизированного батальона Александр сказал, что если бы не массированные авиаудары, позиции можно было бы не оставлять.

Выход ВСУ из Авдеевки: сколько украинских военных попало в плен

Американское издание New York Times написало опубликовало статью, в которой говорится, что во время выхода из Авдеевки якобы 850-1000 украинских военнослужащих попали в плен.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, данные еще уточняются, но ясно то, что речь не может идти о сотнях военнопленных. Сам командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский еще 17 февраля подтвердил, что часть военных действительно попали в плен к оккупантам на завершающей стадии отступления.

В материале говорится, что бойцы 3 ОШБр также заявили, что попали в плен, однако после завершения операции отметили, что отступили без больших потерь. То же самое журналистам рассказали и другие подразделения.

Тяжелораненые остались в Авдеевке

По словам журналистов, тяжелораненных украинских бойцов должны были эвакуировать отдельно от подразделений. Позже украинских бойцов узнали их родные на видео с расстрелянными телами пленных на позиции "Зенит".

Военнослужащий Виктор Биляк рассказал, что удалось опознать пятерых расстрелянных бойцов его бригады. На видео также запечатлено тело шестого бойца, вероятно, из другого подразделения. По его словам, по дороге из Авдеевки лежит еще с десяток тел украинских военных, идентифицировать которые пока невозможно.

Антон Коцуконь сказал, что туда пытались заехать бронированной техникой и пикапами, чтобы забрать раненых. Однако передвижение россиян оказалось настолько быстрым, что украинская техника не смогла туда добраться.

"Они просто расстреливали абсолютно все, что двигалось", — сказал он.

Командование 110-й бригады также заявило, что предупреждало врага о тяжелораненых бойцах на позиции "Зенит. Так, с россиянами была договоренность о предоставлении им помощи и дальнейшем обмене.

Напомним, в ВСУ рассказали, действительно ли во время выхода из Авдеевки потеряли до тысячи бойцов. ВСУ не скрывали, что во время выхода из Авдеевки Донецкой области определенное количество военных не вышло на связь. Часть из них может быть на украинской стороне, рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.