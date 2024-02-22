Демобилизация срочников: Зеленский внес в Верховную Раду законопроект (фото)

В пятницу, 23 февраля, парламент может рассмотреть президентский законопроект о демобилизации. В тексте документа не предусмотрены сроки процедуры — она будет происходить по указу президента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №11035 о демобилизации срочников, срок службы которых закончился во время действия военного положения. Текст документа обнародован на сайте парламента. Проект определен Зеленским "как неотложный".

Глава государства предлагает внести изменения в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы. Документ уже направили на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.

Фото: Верховная Рада

В тексте документа не предусмотрены сроки демобилизации. Она будет происходить по указу президента.

"Военнослужащие срочной службы, срок которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", — говорится в проекте закона.

Стоит отметить, что сначала на сайте парламента обнародовали проект закона, сравнительную таблицу и пояснительную записку. Однако впоследствии соответствующие документы удалили и оставили только карточку законопроекта №11035.

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Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что документ народные депутаты могут рассмотреть уже в пятницу, 23 февраля.

Фото: скриншот

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (№10449). В текущей редакции законопроекта предлагалось проводить демобилизацию через 36 месяцев по решению Ставки.

Народные депутаты подали ко второму чтению нового закона об усилении мобилизации №10449 уже более 2,5 тысячи правок.