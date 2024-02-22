"Бежали с гранатой": в Авдеевке пограничник стрелял по врагу из РПГ с трех метров (видео)

Военный с позывным "Хаски" рассказал, что когда ВСУ открыли огонь в направлении захватчиков — один из них настолько испугался выстрела, что бросая гранату забыл выдернуть "чеку".

Украинский пограничник с позывным "Хаски" рассказал, как во время боев за Авдеевку Донецкой области стрелял из гранатомета по оккупантам на расстоянии трех метров. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Facebook.

"Мы увидели, что в доме напротив скапливаются орки. Хотели осуществить поражение по ним из "Мухи" (РПГ-18, — ред.). Я с побратимом выбежали на дорогу, после чего мы увидели, что орки уже не в доме, а они уже перед нами, три метра перед нами. Бегут с ганатой и кричали: "Сдавайтесь, будете жить!" — говорит военный.

После этого пограничники открыли огонь не в направлении дома, а в сторону российских боевиков.

"Не знаю, каким чудом ему повезло. Он (один из оккупантов — ред.) падая, поймал рикошет от "Мухи". После чего мы бегом отошли назад и встречали их уже во дворе. Орк настолько испугался выстрела из "Мухи", что бросая гранату забыл выдернуть "чеку", после чего был немедленно уничтожен. А его группа вся, в полном составе, совершила немедленный отход назад", — рассказал "Хаски".

Напомним, в ВСУ рассказали, действительно ли во время выхода из Авдеевки потеряли до тысячи бойцов. ВСУ не скрывали, что во время выхода из Авдеевки Донецкой области определенное количество военных не вышло на связь. Часть из них может быть на украинской стороне, рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.