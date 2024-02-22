РФ создала отряд из спортсменов для участия в войне: боевиков спонсируют "Росатом" и "Сбербанк"

В Центре национального сопротивления отметили, что за обучение будущих членов оккупационной армии отвечает российский университет спецназа в Чечне.

В Российской Федерации создали специальный отряд из спортсменов для участия в войне против Украины, который спонсируют государственные компании. Об этом сообщили в четверг, 22 февраля, в Центре национального сопротивления.

Как отмечают координаторы подполья, отряд под названием "Союз" создали по инициативе первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.

Туда, как добавляют в ЦНС, вошли участники спортивных соревнований, в частности, турниров боевых искусств.

Спонсорами отряда выступают "Росатом", "Сбербанк" и другие госкомпании, которые за время полномасштабной войны потратили десятки миллионов рублей на закупку оружия и оптического оборудования.

В Центре отметили, что за обучение будущих членов оккупационной армии отвечает российский университет спецназа в Чечне.

Напомним, 8 февраля в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях оккупанты продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей. К службе в Вооруженных силах Российской Федерации готовят подростков в Запорожской области. Также детям планируют проводить лекции о войне, а также "русской истории".

Также, по данным Центра нацсопротивления, для штурма украинских позиций Россия завербовала десятки тысяч граждан стран Азии и Африки. Это наемники из Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и других стран Средней Азии. Российская Федерация обещает им заработок от двух до четырех тысяч долларов, однако фактически они получают лишь несколько сотен долларов.