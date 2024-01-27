Обманули на деньги: россияне, завербованные в отряды "Шторм Z", остались без денег, — ЦНС

По данным подполья, юридически эти заключенные не имеют права на какие-либо социальные и финансовые гарантии.

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Большинство российских оккупантов из отряда "Шторм Z", принимавших участие в боевых действиях, не получили обещанных выплат от Министерства обороны России, а также документов об аннулировании своих судимостей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Речь идет как о зарплате, так и о выплатах за ранение или инвалидность, полученную в результате участия в боевых действиях. Кроме этого, сами "контракты" на службу в "Шторм Z", как оказалось, на самом деле нередко заключались не с минобороны РФ, а с так называемым "председателем днр" об "участии в добровольческом формировании", — говорится в информации.

Следовательно, с юридической точки зрения эти заключенные не являются военнослужащими Вооруженных Сил России, что лишает их права на соответствующие социальные и финансовые гарантии.

Напомним, что бывшие зэки, которых Российская Федерация завербовала на войну в Украину, пожаловались Владимиру Путину на обман после возвращения с фронта.

"Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Мы являемся добровольцами штурмовой роты "Шторм Z". Я непосредственный командир этих ребят. У всех моих ребят, в том числе у меня, оказываются проблемы с оформлением всех документов, удостоверение ветерана боевых действий, с оформлением дополнительных социальных гарантий, выплаты 3 миллиона по указу президента РФ №98", — говорится в обращении российских военных.

Командир "Шторм Z" отметил, что подобные проблемы наблюдаются не только в его роте, но и у других добровольцев в разных регионах России.

Кроме того, в октябре 2023 года в СМИ сообщили, что бойцов из подразделений "Шторм Z" РФ использовала как пушечное мясо во время штурмов. Журналисты отметили, что каждый штрафной отряд насчитывал от 100 до 150 человек.