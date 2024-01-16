Зэки из "Шторм Z" пожаловались Путину: что не устраивает россиян (видео)

У россиян из штурмовых рот "Шторм Z" возникли проблемы после возвращения с передовой. Военные РФ пожаловались на невыполнение обещаний с зарплатой и оформлением документов.

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Бывшие зэки, которых Российская Федерация завербовала на войну в Украину, пожаловались Владимиру Путину на обман после возвращения с фронта. Об этом сообщило издание Astra.

Бойцы "Шторм Z" из Орловской области записали видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах с оформлением документов, выдачей удостоверений ветерана боевых действий и выплатой денег.

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"Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Мы являемся добровольцами штурмовой роты "Шторм Z". Я непосредственный командир этих ребят. У всех моих ребят, в том числе у меня, оказываются проблемы с оформлением всех документов, удостоверение ветерана боевых действий, с оформлением дополнительных социальных гарантий, выплаты 3 миллиона по указу президента РФ №98", — говорится в обращении российских военных.

Командир "Шторм Z" отметил, что подобные проблемы наблюдаются не только в его роте, но и у других добровольцев в разных регионах России.

Кроме этого, он рассказал о проблемах с заработной платой, в частности о невыполнении обещаний по боевым выплатам. А именно, когда мужчин "приглашали" в формирование, им предложили зарплату от 205 тысяч рублей, а выплатили вдвое меньше, боевые — 75 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в октябре 2023 года в СМИ сообщило, что бойцов из подразделений "Шторм Z" РФ использовала как пушечное мясо во время штурмов. Журналисты отметили, что каждый штрафной отряд насчитывал от 100 до 150 человек.

В ноябре 2023 года командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг для штурма украинских позиций по всем направлениям использовал подразделения "Шторм Z".