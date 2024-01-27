Обдурили на гроші: росіяни, завербовані в загони "Шторм Z", залишилися без грошей, — ЦНС

За даними підпілля, юридично ці ув'язнені не мають права на будь-які соціальні та фінансові гарантії.

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Більшість російських окупантів із загону "Шторм Z", які брали участь у бойових діях, не отримали обіцяних виплат від Міністерства оборони Росії, а також документів про анулювання своїх судимостей. Про це повідомляє Центр національного опору.

"Йдеться як про зарплату, так і про виплати за поранення або інвалідність, отриману внаслідок участі в бойових діях. Крім цього, самі "контракти" на службу в "Шторм Z", як виявилося, насправді нерідко укладалися не з міноборони РФ, а з так званим "головою днр" щодо "участі в добровольчому формуванні", — йдеться в інформації.

Отже, з юридичної точки зору ці ув'язнені не є військовослужбовцями Збройних Сил Росії, що позбавляє їх права на відповідні соціальні та фінансові гарантії.

Нагадаємо, що колишні зеки, яких Російська Федерація завербувала на війну в Україну, поскаржилися Володимиру Путіну на обман після повернення з фронту.

"Шановний Володимире Володимировичу Путіне! Ми є добровольцями штурмової роти "Шторм Z". Я безпосередній командир цих хлопців. У всіх моїх хлопців, зокрема у мене, виникають проблеми з оформленням усіх документів, посвідчення ветерана бойових дій, з оформленням додаткових соціальних гарантій, виплати 3 мільйони за указом президента РФ №98", — йдеться у зверненні російських військових.

Командир "Шторм Z" зазначив, що подібні проблеми спостерігаються не тільки в його роті, а й у інших добровольців у різних регіонах Росії.

Крім того, у жовтні 2023 року у ЗМІ повідомили, що бійців із підрозділів "Шторм Z" РФ використовувала як гарматне м'ясо під час штурмів. Журналісти зазначили, що кожен штрафний загін налічував від 100 до 150 осіб.