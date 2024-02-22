Украинским военным запретят публиковать некоторую информацию в интернете

Согласно законодательству, военнослужащие не имеют права распространять в медиа и сети Интернет информацию, позволяющую определить геопространственные данные о военных объектах и характер задач ВСУ.

В четверг, 22 февраля, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект, направленный на гарантирование социальной защиты военнослужащих и полицейских. Помимо увеличения их прав, данным лицам будет запрещено размещать определенные сведения в интернете. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он подчеркнул, что законопроект № 10313 включает положение, согласно которому военнослужащие лишаются возможности распространять через средства массовой информации и интернет информацию, которая может быть использована для их идентификации (включая данные, подлежащие обработке, анализу и обобщению при помощи специализированного программного обеспечения). Среди них:

геопространственные данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих при выполнении возложенных на них задач;

характер этих задач и силы и средства, привлеченные к их выполнению.

В дополнение, законопроект предусматривает регулирование условий предоставления военнослужащим единовременного отпуска при рождении ребенка с сохранением полного размера денежного довольствия, а также вопросы, касающиеся начисления пенсий для военнослужащих.

Напомним, что 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №11035 о демобилизации срочников, срок службы которых закончился во время действия военного положения.