"Или ты, или тебя": один из командиров Kraken рассказал, как готовятся штурмовые операции

Наличие гражданских лиц в прифронтовых населенных пунктах серьезно затрудняет продвижение штурмовых подразделений. Поэтому граждан призывают пройти в укрытие или подвал, чтобы их "вообще не было видно", добавил офицер с позывным "Чича".

Руководитель штурмовой роты специального подразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны "Чича" отметил, что планирование боевых операций может быть как оперативным, так и основательным. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Он сообщил, что в российских войсках быстро происходит ротация.

"В поселке, где было 80 солдат, их сейчас 20. Это – подходящий момент, чтобы вернуть этот населенный пункт", — объясняет "Чича".

Он заявил, что ключевым элементом в успехе операций "Kraken" является командование.

"Чили (один из командиров "Kraken" Сергей Величко — Ред.) очень тщательно подходит к планированию и берет все под свой контроль. Мы в свою очередь верим командиру и выполняем задачи, потому что уверены, что так, как он сказал, так оно и есть", – пояснил он.

Также военный добавил, что боец не может отказаться от задания, ведь каждый профессионал должен учиться каждую минуту.

"Когда не хватает какого-то опыта, решает характер. Ты понимаешь: или ты, или тебя. И, наверное, основой являются люди, которые рядом с тобой: если ты в них уверен, а они – в тебе, то вы все сможете и все сделаете", – рассказал "Чича".

Тем не менее, лидер штурмовой роты подчеркнул, что наличие гражданских лиц в населенных пунктах, где ведутся бои, серьезно затрудняет передвижение подразделения в ходе оперативных действий.

"Ты понимаешь, что это – обычный человек, который ни в коем случае не должен пострадать. Мы сразу просим людей пойти в свой подвал или какое – то укрытие, чтобы их вообще не было видно", – констатировал он.

Напомним, что отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Kraken Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины показало обучение танковых экипажей на полигонах. На опубликованных кадрах украинские танкисты проходят боевое слаживание для более эффективной работы на фронте.