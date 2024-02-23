В Германии показали перспективный ЗРК IRIS-T SLX: какие возможности получит комплекс

Перспективный комплекс сможет сбивать цели на еще большем расстоянии и высоте. Также экипажу понадобится меньше времени для освоения ЗРК.

Немецкий производитель Diehl Defense показал рендер перспективного зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLX с дальностью до 80 км. Об этом сообщает пресс-служба компании в Х (ранее Твиттер).

Комплекс противовоздушной обороны имеет несколько версий:

IRIS-T SLS с радиусом действия до 12 км и на высоте до 8 км;

IRIS-T SLM с радиусом до 40 км и на высоте до 20 км;

IRIS-T SLX с радиусом действия до 80 км и на высоте до 30 км.

Diehl Defense имеет три типа ЗРК

Разработчик Diehl Defense показал очертания перспективного ЗРК IRIS-T SLX. Известно, что разработка ЗРК началась в 2022 году. В разработке более мощного противовоздушного комплекса участвует также HENDSOLDT и Airbus. Они должны расширить возможности SLX.

Основные возможности IRIS-T SLX

Среди особенностей разработки называется возможность работать по воздушным целям на 360 градусов обзора, а продвинутая электроника должна снизить уровень требований к квалификации команды обслуживания ЗРК и упростить процесс освоения IRIS-T SLX. Разработчики декларируют, что комплекс ПВО будет иметь высокий уровень защиты от РЭБ и других помех, а также будет эффективным против сразу нескольких целей. Пока неизвестно, когда начнется производство комплекса, и какие зенитные ракеты будут иметь радиус 80 км.

Напомним, 31 января в РФ заявили об уничтожении IRIS-T под Харьковом, но это оказалось макетом.

9 января FFG анонсировала строительство в Украине завода для ремонта IRIS-T и Leopard.