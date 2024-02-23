"Двигаемся в правильном направлении": Saab о поставках Gripen Украине

Ключевой преградой на пути JAS-39 Gripen в Украину остается вступление Швеции в НАТО. По мнению Микаэля Францена, поставки истребителей могут состояться достаточно быстро.

Украинские летчики прошли ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen еще полгода назад. Сейчас Швеция еще не приняла решение о поставках истребителей Киеву, но это может произойти довольно быстро. Об этом заявил директор по маркетингу Saab Defense Микаэль Францен в комментарии Defense News.

Швеция уже несколько месяцев декларирует возможность поставки Gripen JAS39 Украине, но главной преградой на пути этого решения является вступление страны в НАТО. Пока только Венгрия не ратифицировала вступление Швеции в Альянс. Венгерский парламент должен проголосовать 26 февраля. Производитель Saab говорит, что они движутся в правильном направлении.

"Мы ожидаем, что если бы такое решение было одобрено правительством Швеции, отправка самолета в Украину была бы достаточно быстрой. Сейчас мы движемся в правильном направлении", — заявил Микаэль Францен.

Он также отметил, что изнутри и извне Швеции есть "большой толчок" для того, чтобы передать Украине Gripen. Saab готов передать самолеты Воздушным силам Украины, если будет соответствующее решение правительства. Также представители компании заявили, что украинские летчики успешно прошли базовую ознакомительную подготовку.

"Одним из начальных вызовов, который можно легко преодолеть, является языковой барьер, но научить их обслуживанию самолета и использованию его вооружения, а также надлежащей тактике, технике и процедурам труднее", — отмечает Францен.

Он также добавляет, что в среднем требуется от 4 до 6 месяцев, чтобы летчик начал использовать самолет в ограниченном количестве миссий, в частности "воздух-воздух" и вне видимости.

Напомним, 17 января в Швеции назвали ключевое условие для поставки самолетов Gripen - вступление в НАТО.

9 ноября в Швеции заявили, что они хотят получить истребитель следующего поколения.