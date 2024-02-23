Цена флагштока: ВСУ показали, куда делись россияне, которые установили флаг РФ в Крынках

Двое оккупантов впопыхах пробрались на окраину села с флагами РФ, записали "победное" видео, а после этого быстро накивали пятки в сторону леса.

Российские оккупанты, которые пошли на зачистку Крынок на левом берегу Херсонщины, были зачищены сами. Об этом свидетельствует видео, которое обнародовали аналитики DeepState.

Так, в DeepState решили показать, как на самом деле проходила "спецоперация" РФ по "освобождению" Крынок, о которой отчитался Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, и как на самом деле устанавливался флаг РФ в селе.

"Кадры всей "операции по взятию Крынок русн*ю", которыми поделились бойцы морской пехоты. Как взяли, так и отдали. Крынки — это Украина! Работа бомберов и минометчиков сводного подразделения "Б.Г." при крымском управлении СБУ и аэроразведки 38 ОБрМП", — говорится в сообщении.

На видео двое оккупантов впопыхах пробрались на край села с флагами РФ, наскоком установили их, записали "победное" видео, а после чего изо всех сил умчались в лес. За всем этим действом наблюдали операторы Сил обороны.

Сначала "освободителей" Крынок украинские защитники атаковали из минометов, а дальше добили сбросами с дронов.

Также есть кадры, как на штурм Крынок пробирается группа россиян, но до штурма, как такового, дело не дошло. Оккупантов один за другим уничтожили из БпЛА.

Установка флагштока в Крынках стоила ВС РФ жизни более десяти российских захватчиков.

Карта DeepState

Напомним, что 23 февраля украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на левом берегу в Херсонской области.

21 февраля волонтер Сергей Стерненко отметил, что на плацдарме в Крынках не хватает лодок и РЭБ, чтобы доставлять боеприпасы на левый берег. Свое мнение он проиллюстрировал кадрами с дрона, который привез патроны украинскому бойцу.