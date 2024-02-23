Не летом: премьер Дании предположила, когда в Украине могут появиться F-16 (видео)

По словам Метте Фредериксен, передача западных истребителей ВСУ не является проблемой — все упирается в строительство инфраструктуры для них.

Истребители F-16 могут появиться в Украине весной. Об этом во время визита в Украину сказала премьер Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, передача западных истребителей ВСУ не является проблемой. Все упирается в обучение пилотов и строительстве инфраструктуры для них.

"Единственная причина почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину — это просто техническая причина. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, и также мы понимаем, что провести обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия или самолетов. Мы очень упорно работаем в этом аспекте", — сказала она.

Метте Фредериксен добавила, что надеется увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины еще до лета, а обучение украинских пилотов "проходят очень быстро и очень хорошо".

"Мы думаю будем готовы все обеспечить к лету вместе с союзниками", — сказала премьер Дании.

Напомним, что 20 августа стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Зеленский заявил, что самолеты предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.

18 августа США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. Пакет инструкций содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.