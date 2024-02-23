Крынки, как Чернобыль, — мертвые, — местный житель о ситуации на левом берегу Херсонщины

В окрестных селах преимущественно остались пожилые люди, но не могут эвакуироваться, а их родные не могут найти волонтеров, которые могли бы это сделать из-за постоянных обстрелов и бомб.

В населенных пунктах вблизи плавней на левом берегу Херсонской области остались несколько местных жителей, которые из-за обстрелов не могут выехать. Семьи не знают, к кому обращаться, потому что никто не может поехать в зону постоянных обстрелов. Об этом в комментарии Фокусу для материала"Битва за Крынки: какая ситуация на плацдарме и почему врет Шойгу" сказал местный житель села Крынки Херсонской области Игорь.

"Люди там почти не живут, как и в окружающих населенных пунктах. У меня там была знакомая женщина, с которой я общался, чтобы получить актуальную информацию, ее убило прилетом. Нет информации, есть ли в Крынках наши ребята (ВСУ, — ред.). Но они точно сейчас есть в ближайших плавнях, заходят в лес через дорогу от села. Хотя этот лес уничтожен, местность похожа на Чернобыль, куда никто из местных не вернется. После уничтожения Каховской дамбы были затоплены блиндажи и окопы российских армейцев, заилено много оружия и мин", — рассказывает он.

Рядом с Крынками со стороны села Корсунка расположен большой дачный кооператив.

"По информации месячной давности и оставалось пятеро гражданских. Но как они там выживали, не понятно. Света нет с ноября 2023 года. Лекарства довезти невозможно, как и продукты. Хорошо, что питьевая вода есть в колодцах. Речь идет преимущественно о людях пожилого возраста. Оттуда выехали даже те, кто принципиально не хотел выезжать, из-за постоянных обстрелов и бомб".

Те, кто выезжали, выходили пешком до поселка Днепряны, а потом пересаживались на машины. В той зоне любое гражданское авто оказывается под обстрелами, потому что российские военные используют гражданские авто для передвижения, перевозят оружие, маскируясь.

Игорь говорит, что не только в Крынках и дачах рядом почти никто уже не живет.

"Все, кто до последнего ждал Украину, уехали, потому что жить под постоянными обстрелами просто невозможно. В Казачьих Лагерях русские убивали гражданских и не позволяли их похоронить. Тела лежали и остаются лежать на улицах. У моего знакомого там родственник пожилого возраста, он не может никого найти, кто бы помог ему уехать. Он все говорил, что умрет на своей земле. Возможно, так и произойдет. Все боятся ехать в Казачьи Лагеря, что наши ребята взорвут машину, приняв за русских. Да и из Казачьих Лагерей в Новую Каховку напрямую проехать нельзя, только через Крынки и Корсунку — а там ад", — продолжает Игорь.

Напомним, Шойгу заявил о захвате Крынок в Херсонской области, а в ВСУ отреагировали.

Ранее пилот украинского дрона из 36-й бригады в Крынках с помощью квадрокоптера установил флаг Украины.