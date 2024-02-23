"К сожалению, встреча не состоялась": в Польше проигнорировали приглашение Зеленского на границу

Представители украинского правительства приехали на границу, но анонсированного диалога с польскими коллегами не произошло. Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что происходят "откровенные провокации", и это вредит обороне.

Украинские чиновники приехали на назначенную на границе с Польшей встречу, но своих зарубежных коллег так и не дождались. Деталями 23 февраля поделился в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что последние полгода польско-украинская граница постоянно заблокирована, и это ударило как по экономике, так и по "возможностям лучше защищаться".

"Месяц назад в Киеве Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом. Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации", — отметил Шмыгаль.

Он заверил, что в Украине понимают, с какими сложностями сталкивается польское правительство, и готовы помочь с решением этой ситуации.

"Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники", — подчеркнул премьер-министр.

На границу с Польшей 23 февраля приехали:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков;

министр внутренних дел Игорь Клименко;

министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский;

заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис;

заместитель министра экономики Тарас Качка;

заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач;

председатель Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дейнеко;

руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", — добавил Шмыгаль.

Публикация Шмыгаля от 23 февраля Фото: Скриншот

Напомним, в своем видеообращении 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству приехать на границу до 24 февраля. Лидер также призвал "поддержать этот диалог" польских политиков.

В канцелярии польского президента Анджея Дуды сообщали, что лидер поддерживает идею Зеленского. Однако в Польше предложили перенести встречу и провести ее в одном из городов страны.