"За дорогой упал еще один": ВСУ могли сбить еще один самолет кроме А-50, — СМИ (видео)

В российском оперштабе заявили, что упали "два летательных аппарата". Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что к операции по ликвидации А-50 приложили руку силы сопротивления.

В России сбили не только самолет ДРЛО А-50 — целей было поражено две. Об этом в российском "РБК" 23 февраля сообщили со ссылкой на Оперативный штаб Краснодарского края.

В Оперштабе заявили, что примерно в 20:00 в районе хутора Трудовая Армения упали "два летательных аппарата". Россиян заверили, что угрозы для домов нет, и из местных никто не пострадал.

На месте падения самолета А-50 и неназванной цели ликвидируют пожар. Жителей хутора призвали не публиковать фото и видео оттуда.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что упали два самолета, Он опубликовал видео, на котором мужчина за кадром говорит о взрывах после падения двух самолетов.

"Горит все. Самолет упал и что-то взрывается. Вот у нас за дорогой упал еще один", — комментирует очевидец.

Также Андрющенко рассказал подробнее об уничтоженном самолете А-50. Он опубликовал фото воздушного судна с аэродрома, сделанное 5 февраля.

Тогда вражеский самолет ДРЛВ вылетал не один — к нему присоединились два ИЛ-76 и несколько МИГ. Именно А-50, по словам советника, координировал обстрел Украины, который состоялся 7 февраля.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Андрющенко подчеркнул, что при участии "информационного обеспечения" мариупольского движения сопротивления было ликвидировано уже два А-50, которые обошлись стране-агрессору в 660 миллионов долларов.

В российском медиа Baza сообщили, что предварительно вторым сбитым летательным аппаратом был БПЛА.

В то же время в Оперштабе Краснодарского края "уточнили" свое заявление. Сообщается, что подтверждено падение только одного самолета.

Напомним, 23 февраля в России упал самолет А-50. В СМИ со ссылкой на источник сообщали, что ликвидация стала результатом совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ.