"Исторические решения": ЕС поставит в Украину более 150 000 снарядов, Кулеба раскрыл сроки
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал артснаряды "абсолютным приоритетом". По его словам, Евросоюз работает над тем, чтобы объемы их поставок увеличились.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 февраля обсудил с высоким представителем Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепом Боррелем военную помощь Украине. Деталями разговора он поделился в соцсети X (ранее — Twitter).
Глава МИД рассказал, что Боррель подтвердил "полную солидарность" Евросоюза с Украиной. Министр поблагодарил его за руководство и поддержку в течение двух лет полномасштабной войны.
"ЕС принял исторические решения о предоставлении Украине оружия, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке Формулы мира Владимира Зеленского", — отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что впереди еще много "усовершенствований и решений". ЕС и Украина работают над тем, чтобы они были приняты быстро.
"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды", — заявил министр.
Он добавил, что до конца марта Евросоюз планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов. Кроме того, ЕС работает над дальнейшим увеличением объемов поставок.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла сроки, в которые Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility. Речь идет о 4,5 миллиарда евро.
Заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что стало препятствием для поставки новой партии баллистических ракет ATACMS в Украину.