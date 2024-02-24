Блестящие операции: ВС ВСУ назвали количество уничтоженных целей РФ за 2 года полномасштабной войны

Украинские пилоты совершили уже более 18 800 вылетов. Из них 7 800 — на огневое поражение, 8 900 — на авиационное истребительное прикрытие.

За два года полномасштабной войны в Украине Силы обороны справились с более 1 900 ракетами РФ, которые атаковали территорию Украины. О том, сколько и чего было сбито до сих пор, сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

"2 года большой войны. 730 дней воздушных атак. Зафиксировать статистику нашей "военной рутины" непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50-ми и "сушками", иранскими "шахедами" и "непобедимыми ракетами", вражескими пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота", — написал Олещук.

Так, по его информации за 2 последних года украинские защитники неба провели десятки блестящих операций и во взаимодействии с Силами обороны уничтожили:

1 905 ракет различных типов. Среди них: 43 баллистических и 25 аэробаллистических — Х-47М2 "Кинжал"

4 844 — ударных дронов и 7 660 БпЛА оперативно-тактического уровня.

340 — самолетов.

325 — вертолетов.

Николай Олещук поблагодарил бойцов за уничтоженные цели и успешную боевую работу.

"730 дней р*шисты в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а тем временем украинские пилоты в условиях мощного вражеского противодействия совершили уже более 18 800 вылетов. Из них 7 800 — на огневое поражение, 8 900 — на авиационное истребительное прикрытие. Пока на советской технике. Однако мы ждем и активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время к битве наконец присоединились F-16", — отметил командующий Воздушных сил.

Напомним, что украинским бойцам удалось сбить за последнюю неделю семь самолетов врага. После событий в Авдеевке украинское командование приняло решение об активизации работы по самолетам противника, которые наносили массированные авиаудары по обороне города, и выделило для этих целей определенное количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).