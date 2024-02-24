Новые детали расстрела бойцов в Авдеевке: таких случаев больше, чем известно, — Лубинец (видео)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия обещала оказать раненым медицинскую помощь и позже их обменять. Однако оккупанты цинично нарушили договоренности.

После выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты расстреляли украинских бойцов, которые остались на позиции "Зенит" из-за ранения. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона 24 февраля поделился деталями происшествия.

Омбудсмен объяснил, что Украина имела договоренности со страной-агрессором относительно защитников, которых не удалось эвакуировать из города. Российские оккупанты должны были взять раненых в плен, чтобы позже их обменять на своих сослуживцев.

"У нас была возможность коммуницировать с российской стороной. Мы предварительно договорились о том, что раненых украинских военнослужащих ВСУ официально возьмут в плен, им окажут медицинскую помощь, а затем вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться", — рассказал Лубинец.

Он отметил, что не может раскрыть детали переговоров с РФ относительно защитников Авдеевки. В то же время омбудсмен подчеркнул, что с нарушением договоренностей и норм гуманитарного права со стороны врага Украина сталкивается постоянно.

"Мы не знаем, как с этим обращаться. Официальные наши заявления, на мой взгляд, не слишком действуют на российскую сторону", — признался Лубинец.

По его словам, таких случаев на самом деле "гораздо больше", чем публично известно.

"К сожалению", — добавил омбудсмен.

Комментарий Дмитрия Лубинца (о ситуации в Авдеевке — с 7:47)

Напомним, боец 110 ОМБр Виктор Беляк рассказал, что на момент выхода с позиции "Зенит" у защитников оставалось воды "на какие-то сутки". Военные находились в окружении, а над ними кружил вражеский дрон. Эвакуировать раненых возможности не было, а четверо из них не могли ходить.

20 февраля в DeepState сообщили об еще одном случае расстрела украинских военных. Оккупанты лишили жизни бойцов в районе Работино. Двое нацгвардейцев вышли по требованию противников из окопа, и тогда по ним открыли огонь.