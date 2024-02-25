Сознательная дезинформация: Приднестровье не будет "проситься" войти в состав РФ, – ГУР

По данным украинской разведки, сообщения о том, что "депутаты" непризнанной республики якобы собираются обратиться к Владимиру Путину с просьбой о присоединении к РФ, распространяются с целью дестабилизировать ситуацию в регионе.

Заявления о том, что в "Приднестровской Молдавской Республике" собираются обратиться к Российской Федерации с просьбой о присоединении, имеют все признаки сознательной дезинформационной кампании. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) 25 февраля.

"Информация, что "ПМР" будет просить в РФ, не соответствует действительности", — заявили ГУР.

В украинском разведывательном ведомстве отметили, что, по их информации, "депутаты" непризнанного Приднестровья на своем собрании 28 февраля не намерены обращаться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении "ПМР" в состав РФ.

"Распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", — заключили в разведке.

Заявление ГУР по поводу ситуации в Приднестровье Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Присоединение" Приднестровья к РФ: что известно

Напомним, 19 февраля на сайте президента "ПМР" Вадима Красносельского появилось заявление, в котором утверждалось, что он собирается инициировать созыв "съезда депутатов всех уровней ПМР". По его словам, это решение связано с обеспокоенностью из-за якобы давления со стороны Молдовы.

Политический деятель непризнанного Приднестровья Геннадий Чорба 22 февраля заявил, что в Тирасполе через несколько дней должно состояться собрание "депутатов" где те будут просить о сближении с Россией. По его словам, на заседании может прозвучать просьба якобы от лица жителей региона о включении непризнанной республики в состав РФ.

Управление по реинтеграции правительства Молдовы на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что внимательно следят за ситуацией в Приднестровье. По их данным, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться.

"Убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он несет в себе в случае немыслимых шагов", — говорится в сообщении.

Ранее, 28 января, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Кремль будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове по примеру Донбасса. По словам аналитиков, в Москве готовы приобщиться к "урегулированию" ситуации в Молдове и Приднестровье.