Присоединение Приднестровья к РФ: Зеленский рассказал, как будет реагировать Украина (видео)
По словам главы государства, Украина не получала никаких запросов от Молдовы относительно потенциального предоставления военной помощи. Он считает, что жители анклава вряд ли решатся на присоединение к России.
Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что непризнанное Приднестровье на следующей неделе, 28 февраля, попросится в состав Российской Федерации. Об этом сказал 25 февраля на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024".
По его словам, Молдова не обращалась к Украине с просьбой о потенциальном предоставлении военной помощи в разрешении возможного конфликта в Приднестровье.
"У нас война продолжается – это первое. Мы воюем с РФ – это второе. Молдова к нам с любыми подобными запросами (о потенциальном предоставлении военной помощи — ред.) не обращалась – это третье. Четвертое, я не уверен, что приднестровцы на это пойдут ("присоединение" к РФ — ред.). Я не уверен, из имеющейся у меня информации", — заявил Зеленский.
Что известно о ситуации в Приднестровье
22 февраля "приднестровский" оппозиционер Геннадий Чорба заявил, что 28 февраля состоится собрание "депутатов всех уровней", которые якобы от лица жителей региона попросят Кремль о присоединении к России. 29 февраля Владимир Путин может принять соответствующее решение. Если решение все же будет принято, тогда регион могут ждать большие последствия. В Управлении по реинтеграции правительства Молдовы заявили, что Офис политики реинтеграции следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами.
По данным украинской разведки, сообщения о том, что "депутаты" непризнанной республики якобы собираются обратиться к Владимиру Путину с просьбой о присоединении к РФ, распространяются с целью дестабилизировать ситуацию в регионе.
"Информация, что "ПМР" будет проситься в РФ, не соответствует действительности", — заявили ГУР.
Напомним, 24 февраля Приднестровье заявило об угрозе терактов со стороны Молдовы. Еще в январе Институт изучения войны предупреждал, что Россия может начать войну в Молдове, "защищая притесняемых".