Следят за россиянами: на территории Украины работают 12 секретных объектов ЦРУ, — СМИ

По информации журналистов, на протяжении более десяти лет Соединенные Штаты Америки поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной, которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии РФ.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создало за последние восемь лет целые сети украинских шпионских баз. На территории нашей страны функционируют 12 секретных объектов, которые расположены вдоль российской границы. Об этом говорится в статье The New York Times.

"Сейчас, когда идет третий год войны, унесшей сотни тысяч жизней, разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является стержнем способности Украины защитить себя. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети", — говорится в материале.

Сообщается, что ЦРУ должно было усилить спецслужбы Украины, не провоцируя россиян.

"Красные линии никогда не были четко выражены, что создавало постоянную напряженность в партнерстве", — пишут авторы.

По мнению журналистов, сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, поскольку "Украина больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, которые требуют присутствия шпионов далеко в тылу врага".

Авторы статьи утверждают, что ЦРУ также помогло подготовить "новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где россияне имеют большое присутствие".

Напомним, 31 января сообщалось, что в ЦРУ признались, как сорвали планы Кремля против Украины. ЦРУ получило данные о запланированных Россией операциях под "фальшивым флагом".