"Обезьян надо называть обезьянами": Рогозин сравнил украинцев и Ллойда Остина с приматами

Российский "сенатор" Дмитрий Рогозин заявил, что министр обороны США до болезни "любил фотографироваться с пигмеями". Так он подписал фото Остина с Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым.

Российский политик и "сенатор" временно оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной, а украинских политиков с африканцами. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 25 февраля.

"До болезни министр обороны США Ллойд Остин любил фотографироваться с пигмеями", — написал Рогозин.

Он прикрепил к твиту два фото — пигмеев с обезьяной и Остина с украинскими чиновниками. Кроме главы Минобороны США, на втором снимке можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова.

26 февраля Рогозин продолжил гнуть линию сравнений с обезьянами. На этот раз он призвал называть приматами украинцев в целом.

"Обезьян надо называть обезьянами", — написал российский политик.

Он прикрепил видео, в котором нарезаны танцы обезьян и кадры, на которых прыгают украинцы.

Напомним, 11 февраля министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали из-за "внезапной проблемы с мочевым пузырем". В СМИ сообщили, что у американского чиновника онкологическое заболевание.

В ISW проинформировали, что в России не упоминали о годовщине полномасштабного вторжения в Украину, чтобы скрыть свой провал. В частности, ВС РФ не удалось захватить полностью Луганскую и Донецкую области.