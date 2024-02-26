Ни одного заявления: в ISW рассказали, почему Путин молчит о годовщине вторжения в Украину

По данным аналитиков, в Кремле хотят сохранить апатичную позицию россиян к полномасштабному конфликту и пытаются скрыть собственные провалы. В связи с этим ни государственные СМИ, ни чиновники никак не отреагировали на значимую для Москвы дату.

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24 февраля была уже вторая годовщина с начала полномасштабной войны в Украине, однако в России власти и СМИ никак не упоминали эту дату. Они могли пытаться скрыть свой провал. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 25 февраля.

По данным аналитиков, противник не хотел привлекать внимание народа к своим неудачам, ведь ни одна заявленная ранее стратегическая цель не была выполнена. К примеру, ВС РФ не смогли взять под свой контроль полностью Луганскую и Донецкую области, а также оккупанты несут значительные потери личного состава.

В результате это все привело к тому, пишут представители ISW в отчете, что официальные лица России и государственные СМИ решили воздержаться от комментариев по поводу второй годовщины с начала полномасштабной войны.

Также внутри страны недавно был проведен социальный опрос, который показал, что настроения россиян касаемо войны остаются неизменными уже несколько месяцев. Большинство опрошенных граждан апатичны к войне, но в то же время не поддерживают вторую волну мобилизации.

Аналитики добавили, что такая позиция народа, который никак не реагирует на происходящее в Украине, выгодна Кремлю. В связи с этим президент России Владимир Путин и другие чиновники могли отказаться от любого освещения второй годовщины. Соответственно, это позволяет продолжать войну без значительной общественной реакции.

Что касается второй волны мобилизации в России, то глава государства осознает, что такой шаг будет непопулярным и может вызвать широкое недовольство, однако это все же может произойти уже после выборов президента. После своего вероятного переизбрания он будет меньше беспокоиться об общественных настроениях.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно мирных переговоров с Россией спустя 2 года войны. По его словам, весной в Швейцарии состоится обсуждение формулы мира, которая была начата на саммите G20 в Индонезии. Сейчас, как утверждает глава государства, Украина не имеет возможности победить Россию.