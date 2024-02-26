Жодної заяви: в ISW розповіли, чому Путін мовчить про річницю вторгнення в Україну

За даними аналітиків, у Кремлі хочуть зберегти апатичну позицію росіян до повномасштабного конфлікту і намагаються приховати власні провали. У зв'язку з цим ні державні ЗМІ, ні чиновники жодним чином не відреагували на значущу для Москви дату.

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24 лютого була вже друга річниця від початку повномасштабної війни в Україні, проте в Росії влада і ЗМІ ніяк не згадували цю дату. Вони могли намагатися приховати свій провал. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 25 лютого.

За даними аналітиків, противник не хотів привертати увагу народу до своїх невдач, адже жодне заявлене раніше стратегічне завдання не було виконано. Наприклад, ЗС РФ не змогли взяти під свій контроль повністю Луганську та Донецьку області, а також окупанти зазнають значних втрат особового складу.

У результаті це все призвело до того, пишуть представники ISW у звіті, що офіційні особи Росії та державні ЗМІ вирішили утриматися від коментарів з приводу другої річниці з початку повномасштабної війни.

Також усередині країни нещодавно було проведено соціальне опитування, яке показало, що настрої росіян стосовно війни залишаються незмінними вже кілька місяців. Більшість опитаних громадян апатичні до війни, але водночас не підтримують другу хвилю мобілізації.

Аналітики додали, що така позиція народу, який ніяк не реагує на те, що відбувається в Україні, вигідна Кремлю. У зв'язку з цим президент Росії Володимир Путін та інші чиновники могли відмовитися від будь-якого висвітлення другої річниці. Відповідно, це дає змогу продовжувати війну без значної суспільної реакції.

Щодо другої хвилі мобілізації в Росії, то очільник держави усвідомлює, що такий крок буде непопулярним і може викликати широке невдоволення, однак це все ж таки може статися вже після виборів президента. Після свого ймовірного переобрання він менше турбуватиметься про суспільні настрої.

Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський висловився щодо мирних переговорів із Росією через 2 роки війни. За його словами, навесні у Швейцарії відбудеться обговорення формули миру, яку було розпочато на саміті G20 в Індонезії. Наразі, як стверджує глава держави, Україна не має можливості перемогти Росію.