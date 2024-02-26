Власти Индии добились увольнения части своих граждан из армии РФ, — МИД

Индийские наемники вопреки рекомендациям властей подписывали контракты с армией РФ, якобы находясь там на "вспомогательных работах". По некоторым данным, всего было завербовано около 100 граждан Индии.

В СМИ появилась информация о наемниках из Индии, состоящих в рядах российской армии, которые обращаются за помощью по демобилизации. Министерство иностранных дел Индии 26 февраля подтвердило эту информацию и сообщило, что часть индийских граждан уже были уволены.

В сообщении пресс-службы индийского МИД говорится, что каждый подобный случай тщательно рассматривался и российскими властями, министерством, а также посольством РФ в Нью-Дели. В результате несколько человек уже получили увольнение.

"Мы по-прежнему намерены в первоочередном порядке активно рассматривать с российскими властями все соответствующие случаи досрочного увольнения индийских граждан из рядов российской армии", — говорится в сообщении индийского МИД.

Наемники из Индии в армии РФ

Несмотря на то, что индийские власти просят своих граждан держаться подальше от двухлетней войны в Украине, некоторые индийцы подписали контракты с российской армией и состоят в ней на так называемых "вспомогательных работах". По информации агентства Reuters, Нью-Дели попросил Москву о досрочном увольнении таких граждан — по некоторым данным около 100 индийцев были завербованы в прошлом году по контрактам, рассчитанным как минимум на год.

В публикации отмечается, что граждане многих стран ищут работу в российской армии, в том числе из соседнего с Индией Непала. В связи с этим индийские дипломаты регулярно обращаются к российским властям с просьбой о скорейшем их увольнении, но посольство РФ не сразу ответило на просьбы индийской стороны.

"Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", — подчеркивают Индийские дипломаты.

Ранее сообщалось, что на стороне Вооруженных сил РФ против Украины сражаются десятки тысяч граждан стран Азии и Африки. По данным Центра национального сопротивления, в РФ продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые затем направляются на украинскую территорию.