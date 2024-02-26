Россияне в 2024 году планируют изготовить 2,7 млн снарядов, — ГУР

По словам генерала Вадима Скибицкого, амбициозные планы российских военных по выпуску большого количества снарядов требуют модернизации существующих производственных мощностей в РФ или создания дополнительных новых линий.

Российский военно-промышленный комплекс имеет на 2024 год огромные планы — планирует изготовить 2,7 миллиона снарядов. Об этом сообщил в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, в 2023 году россияне выпустили около 2 миллионов снарядов 122 мм и 152 мм калибров. Однако амбициозные планы российских военных, по информации генерала, требуют модернизации существующих производственных мощностей или создания дополнительных новых линий.

Что касается поставок боеприпасов от союзников России, то по данным ГУР, оккупанты уже получили от КНДР 1,5 миллиона снарядов 122 мм и 152 мм.

"Но это боеприпасы из 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные требуют перед тем, как их применять, или восстановления, или проверки", — отмечает Скибицкий.

Зато Северная Корея стремится получать от России военные технологии для своего военно-промышленного комплекса, в частности для ядерного оружия, изготовления подводных лодок и т. п.

"И здесь надо Россию к ответственности призывать, потому что весь мир борется за нераспространение, а Россия открыто начинает работать в этом направлении взамен на получение дополнительных боеприпасов, ракет и других видов вооружения", — констатирует заместитель начальника ГУР.

Что касается Беларуси, то, по словам генерала, оттуда Россия уже вывезла практически все — брать там нечего.

"Белорусы пытаются сейчас восстановить свое производство. Но это совсем не те объемы, о которых мы думаем", — подчеркнул Скибицкий.

Присутствие РФ в воздухе

Также украинской разведке стало известно, что в феврале 2024 года россияне запланировали выпустить 130 ракет класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32 и "Кинжал". Они создали центр, который занимается замещением иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на элементы российского производства.

"Они хуже по качеству, не такие совершенные, но позволяют производить оружие", — подчеркнул генерал.

Сейчас россияне используют ракеты, изготовленные в четвертом квартале 2023 года, то есть практически с конвейера. Однако, отметил Скибицкий, ракеты перестают соответствовать заявленным характеристикам, их качество значительно ухудшается.

Кроме того, по данным украинской разведки, государство-агрессор имеет около 300 боевых самолетов. Вместе с тем, как отмечает генерал, они очень боятся западного вооружения, которое поступает и должно поступить от украинских союзников и партнеров.

"F-16 — это одно из средств, которое позволит, в частности, истреблять российскую авиацию, применяемую для нанесения бомбовых ударов... Тогда уже не будет 75 вражеских бомб по Авдеевке за одни только сутки или по Крынкам, где россияне бросали, например, 35-45 бомб по одному нашему маленькому плацдарму", — подчеркивает Скибицкий.

23 февраля во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США готовы предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, включая баллистические ракеты ATACMS. Однако препятствием для этого становится отказ Конгресса утвердить соответствующий финансовый пакет для обеспечения оборонных потребностей Вооруженных сил Украины.