Украинец проигнорировал повестку, потому что его мать "может умереть от голода": как его наказали

У матери мужчины рак четвертой стадии. Женщина не может ходить и нуждается в уходе, но ее дочь отказалась подменить своего брата.

В Украине за уклонение от мобилизации осудили мужчину, который не смог оставить онкобольную мать. Об этом известно из приговора Монастырищенского районного суда Черкасской области от 12 февраля.

Уроженец села Ивахны Черкасской области — разведен и работает разнорабочим по обслуживанию складских помещений в местном лицее. Он стоит на учете как военнообязанный и находится в запасе со званием солдата и специальностью слесаря по наладке и ремонту станкового оборудования.

Мужчина прошел медосмотр и 13 декабря 2023 года был признан ВВК годным к военной службе. В тот же день ему вручили "боевую повестку", по которой солдат должен был явиться на следующий день в пункт сбора.

Однако 14 декабря работники ТЦК так украинца и не дождались, ведь он вызов в военкомат проигнорировал. Это квалифицировали как уклонение от призыва по мобилизации.

На суде уклонист полностью признал свою вину, искренне раскаялся и "критически оценил" свое поведение. Он объяснил, что не пришел по повестке из-за своей больной матери.

По словам военнообязанного, женщина с февраля 2023 года не может ходить и нуждается в уходе из-за онкологического заболевания четвертой степени. Обвиняемый заверил, что его мать "не способна самостоятельно себя обойти и может умереть от холода или голода".

У мужчины есть сестра, которая проживает в Черкассах. Получив повестку, он позвонил родственнице и предложил ей ухаживать за мамой, но получил отказ.

В приговоре указано, что после 34 декабря украинца в ТЦК больше не видели, но "учитывая тяжелое состояние матери, после ее смерти, он обязался проходить военную службу".

Суд отметил, что мать уклониста не имеет инвалидности и решение ВКК о необходимости в постороннем уходе не получала, поэтому оснований для отсрочки у него нет. Сообщается, что солдат пытался оформить инвалидность, но его мать отказалась проходить обследование у врачей из-за того, что является "не транспортабельной". Семейный врач подтвердил в справке, что женщина тяжело больна и "нуждается в частичном постороннем уходе".

Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам заключения. Однако суд освободил мужчину от наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, юрист Илья Шипко объяснил, в каких случаях можно отказаться от повестки.

Начальник Кременчугского ТЦК Мирослав Волков рассказал, куда могут мобилизовать ограниченно годного человека.