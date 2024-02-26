Мобилизация в Украине: призовут ли сейчас ограниченно пригодных

По словам главы Кременчугского районного военкомата, ограниченно пригодный военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте

Военнообязанные с ограниченными возможностями обычно направляются на службу в тыловые части. Количество доступных позиций для них ограничено, поэтому мобилизовать большое количество таких людей нет необходимости. Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ".

"Ограниченно пригодных, как правило, направляют для прохождения службы в тыловые подразделения", — заявил он.

По словам начальника Кременчугского районного военкомата, таких должностей не очень много, поэтому таких военнообязанных не мобилизуют в большом количестве.

"Однако подчеркиваю – такой мужчина пригоден к прохождению службы, но с определенными ограничениями. Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", – объяснил Волков.

Напомним, 20 февраля в Минстратегпроме сообщили, что в Украине изменили критерии для определения предприятия важным для национальной экономики, что в результате становится основанием для бронирования военнообязанных работников от мобилизации.

В свою очередь секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко 21 февраля сообщил, что народные депутаты подали ко второму чтению нового закона об усилении мобилизации №10449 уже более 2,5 тысячи правок.