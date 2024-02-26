Зеленский подписал закон о демобилизации солдат срочной службы

Рада поддержала проект закона 23 февраля. Речь идет о демобилизации военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников с отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Соответствующий документ называется "Проект Закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы".

Рада поддержала проект закона 23 февраля. Речь идет о демобилизации военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки в 2024 году. Во время действия военного положения им будет предоставлена возможность увольнения в запас.

Документ отправили 26 февраля на подпись Зеленскому. Он его сразу же подписал.

Ранее Фокус рассказывал, что правки в законопроекте о мобилизации не предусматривают полноценного увольнения из рядов ВСУ тех, кто уже превысил все нормы срочной службы. Таких людей действительно могут загнать на контракт через два месяца после своеобразного отдыха.

22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации, противник может прорвать фронт.