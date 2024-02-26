Российский БПЛА выследил главу МИД Германии в Украине, — BILD

По дороге на станцию, куда отправилась представительница Германии, к колонне автомобилей приблизился российский разведывательный БПЛА и преследовал ее длительное время.

Российский беспилотник выследил главу МИД Германии Анналену Бербок в Украине. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Министр иностранных дел Германии посетила Николаев. Во время визита колонна автомобилей с главой МИД выехала в сторону Черного моря, чтобы посетить там опреснительную станцию, которая расположена в 50 км от линии фронта.

По дороге на станцию к колонне автомобилей приблизился российский разведывательный беспилотник. У украинских членов делегации сработал тревожный сигнал на смартфоне, а водители начали пытаться избежать дрона. Тот все равно какое-то время летел за колонной, но водителям удалось от него оторваться.

Из-за вражеского БПЛА визит на станцию отменили.

"Посещение гидротехнических сооружений пришлось досрочно отменить из соображений безопасности", — сообщили в МИД Германии.

Напомним, что российским оккупантам удалось взять под свой контроль город Авдеевка в Донецкой области, однако даже после этого они боятся спокойно передвигаться по городу. Причина страха противника вполне очевидна, ведь даже после оккупации города на Донбассе украинские операторы БПЛА продолжают активно следить за ВС РФ.

Ночью 22 февраля ВС РФ нанесли удары по территории Украины беспилотниками. Атаковали село на Харьковщине. Повреждена ферма с телятами.