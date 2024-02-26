ВС РФ ударили ракетами и БПЛА по ангарам с зерном и базе отдыха на Харьковщине (фото)

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 и попали двумя беспилотниками типа Shahed. Пострадавших не зафиксировано.

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В ночь на 26 февраля российские оккупанты обстреляли два района Харьковской области. Враг ударил по ангарам с зерном и базе отдыха. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по пгт Песочин. Поражены 2 гражданских ангара с зерном.

"Повреждена техника предприятия: тракторы и грозовые автомобили. Пострадавших не зафиксировано", — добавляет глава ОВА.

Кроме того, как отметил Синегубов, около 02:20 26 февраля в с. Скрипаи Чугуевского района зафиксировали попадание двух вражеских беспилотников типа Shahed по территории неработающей базы отдыха.

"В результате попадания повреждены три одноэтажных дома на территории базы. Информация о пострадавших не поступала", — отмечает он.

В прокуратуре Харьковской области также подтвердили атаку оккупантов по территории неработающей базы отдыха в с. Скрипаи Чугуевского района.

"Разрушены пять домов, еще два — повреждены. Произошел пожар", — говорится в сообщении.

Кроме того, там подтвердили и удары россиян по гражданской инфраструктуре поселка Песочин. По информации в прокуратуре, повреждены здания предприятия, ангары с зерном, трактор, легковые и грузовые автомобили.

"По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", — добавляют в заметке.

Под процессуальным руководством Чугуевской и Харьковской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты не останавливают атаки на мирные города Украины и вечером 25 февраля атаковали Днепр и Харьков. Фокус собрал все, что известно об очередном терроре противника.

Также 24 февраля Воздушные силы ВСУ назвали количество уничтоженных целей РФ за 2 года полномасштабной войны. За 2 последних года украинские защитники неба провели десятки блестящих операций, пишет командующий Николай Олещук. Украинские пилоты совершили уже более 18 800 вылетов. Из них 7 800 — на огневое поражение, 8 900 — на авиационное истребительное прикрытие.