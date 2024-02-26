"Не без последствий": ВС РФ нанесли массированные удары по Днепру и Харькову (фото)

Под вечер как минимум в двух украинских регионах было неспокойно, о чем сообщали главы местных ОВА. В Днепре повреждены 10 частных домой и пострадали 4 человека. В Харькове после атаки ракет С-300 обошлось без раненых.

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Российские оккупанты не останавливают атаки на мирные города Украины и вечером 25 февраля атаковали Днепр и Харьков. Фокус собрал все, что известно об очередном терроре противника.

Атака на Днепр 25 февраля: детали

Сначала была атакована Днепропетровская область. В 22:13 мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале написал, что после обстрела противника в частном секторе зафиксированы разрушения крыши, фасадов, окон. Двое людей получили ранения, но в каком они сейчас состоянии — неизвестно.

Также прокомментировали атаку ВС РФ и в Днепропетровской областной военной администрации. Ее глава Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал:

"Громкий вечер для Днепра. Спасибо за работу нашей ППО!!! Вся информация — позже! К сожалению, не без последствий — в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик".

При этом, по состоянию на 22:25 уже было известно о четырех пострадавших. Их количество больше не увеличивалось.

В результате силам ПВО удалось уничтожить 3 крылатых ракеты и 5 ударных беспилотников. В целом за вечер было уничтожено 8 воздушных целей.

1 ракету перехватили в Синельниковском районе и еще 2 — в Днепре. В Новомосковском районе уничтожили 2 БПЛА и в Днепровском — 3.

Сергей Лысак добавил, что по состоянию на 23:11 в городе уже десятый раз за день была объявлена воздушная тревога, поэтому местные жители должны обезопасить себя и ни в коем случае не игнорировать ее.

Позже в ОВА опубликовали также кадры с последствиями обстрела и поделились уточненной информацией.

Противник атаковал Днепр и Харьков посреди ночи Фото: Сергей Лысак / Telegram Противник атаковал Днепр и Харьков посреди ночи Фото: Сергей Лысак / Telegram

"В жилом секторе областного центра повреждены 10 частных домов, несколько авто. Пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины — 20 и 60 лет. Все в больнице. Враг снова направляет свое оружие на мирные города. Держитесь! Поддерживаем Силы обороны! Мы должны изгнать террористов с нашей земли. Победить — ради будущего", — говорится в сообщении.

Противник атаковал Днепр и Харьков посреди ночи Фото: Сергей Лысак / Telegram

Атака на Харьков 25 февраля: детали

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале в 23:04 написал, что в городе слышны взрывы, поэтому местные жители должны быть осторожными.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позже уточнил, что противник нанес удары по Харьковскому району. Предварительно это было сделано при помощи ракет С-300 с территории Белгородской области. Информации о пострадавших на момент 23:37 не было, а на место прибыли оперативные службы, которые осматривают участник попаданий.

Больше местные власти никак не оповещали население о последствиях атаки. Также на момент публикации материала не было статистики по перехваченным целям в небе от Воздушных сил.

Напомним, 24 февраля Воздушные силы ВСУ назвали количество уничтоженных целей РФ за 2 года полномасштабной войны. За 2 последних года украинские защитники неба провели десятки блестящих операций, пишет командующий Николай Олещук. Украинские пилоты совершили уже более 18 800 вылетов. Из них 7 800 — на огневое поражение, 8 900 — на авиационное истребительное прикрытие.

Также 25 февраля сообщалось, изменятся ли удары РФ по Украине после уничтожения еще одного самолета противника А-50. Уничтожение самолетов ДРЛО уменьшает способности оккупантов в проведении радиолокационной разведки, выявлении воздушных целей и радиолокационных систем, рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.