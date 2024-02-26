"Не без наслідків": ЗС РФ завдали масованих ударів по Дніпру і Харкову (фото)

Надвечір щонайменше у двох українських регіонах було неспокійно, про що повідомляли голови місцевих ОВА. У Дніпрі пошкоджено 10 приватних додому і постраждали 4 людини. У Харкові після атаки ракет С-300 обійшлося без поранених.

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Російські окупанти не зупиняють атаки на мирні міста України і ввечері 25 лютого атакували Дніпро і Харків. Фокус зібрав усе, що відомо про черговий терор противника.

Атака на Дніпро 25 лютого: деталі

Спочатку була атакована Дніпропетровська область. О 22:13 мер міста Борис Філатов у своєму Telegram-каналі написав, що після обстрілу противника в приватному секторі зафіксовано руйнування даху, фасадів, вікон. Двоє людей дістали поранення, але в якому вони зараз стані — невідомо.

Також прокоментували атаку ЗС РФ і в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Її голова Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав:

"Гучний вечір для Дніпра. Дякуємо за роботу нашій ППО!!! Уся інформація — пізніше! На жаль, не без наслідків — у місті пошкоджено будинки, кілька легкових авто, вантажівку".

При цьому, станом на 22:25 вже було відомо про чотирьох постраждалих. Їхня кількість більше не збільшувалася.

У результаті силам ППО вдалося знищити 3 крилаті ракети і 5 ударних безпілотників. Загалом за вечір було знищено 8 повітряних цілей.

1 ракету перехопили в Синельниківському районі та ще 2 — у Дніпрі. У Новомосковському районі знищили 2 БПЛА і в Дніпровському — 3.

Сергій Лисак додав, що станом на 23:11 у місті вже вдесяте за день було оголошено повітряну тривогу, тож місцеві мешканці мають убезпечити себе і в жодному разі не ігнорувати її.

Пізніше в ОВА опублікували також кадри з наслідками обстрілу і поділилися уточненою інформацією.

Противник атакував Дніпро і Харків посеред ночі Фото: Сергій Лисак / Telegram Противник атакував Дніпро і Харків посеред ночі Фото: Сергій Лисак / Telegram

"У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні. Ворог знову скеровує свою зброю на мирні міста. Тримаймося! Підтримуймо Сили оборони! Маємо вигнати терористів з нашої землі. Перемогти – заради майбутнього", — йдеться в повідомленні.

Противник атакував Дніпро і Харків посеред ночі Фото: Сергій Лисак / Telegram

Атака на Харків 25 лютого: деталі

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі о 23:04 написав, що в місті чути вибухи, тож місцеві жителі мають бути обережними.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов пізніше уточнив, що противник завдав ударів по Харківському району. Попередньо це було зроблено за допомогою ракет С-300 з території Бєлгородської області. Інформації про постраждалих на момент 23:37 не було, а на місце прибули оперативні служби, які оглядають дiлянки влучань.

Більше місцева влада ніяк не сповіщала населення про наслідки атаки. Також на момент публікації матеріалу не було статистики щодо перехоплених цілей у небі від Повітряних сил.

Нагадаємо, 24 лютого Повітряні сили ЗСУ назвали кількість знищених цілей РФ за 2 роки повномасштабної війни. За 2 останні роки українські захисники неба провели десятки блискучих операцій, пише командувач Микола Олещук. Українські пілоти здійснили вже понад 18 800 вильотів. З них 7 800 — на вогневе ураження, 8 900 — на авіаційне винищувальне прикриття.

Також 25 лютого повідомлялося, чи зміняться удари РФ по Україні після знищення ще одного літака противника А-50. Знищення літаків ДРЛО зменшує спроможності окупантів у проведенні радіолокаційної розвідки, виявленні повітряних цілей і радіолокаційних систем, розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат.