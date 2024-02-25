ЗС РФ атакували дев'ять областей Україні: є влучання та постраждалі (фото, відео)

Українська ППО знищила 16 іранських дронів, які ворог запускав з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська. У Костянтинівці на Донеччині внаслідок ворожих прильотів знищено будівлю залізничного вокзалу.

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Вночі 25 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

"У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БПЛА типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим)", — йдеться у повідомленні.

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Протиповітряна оборона знищила 16 ударних дронів. Мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіація ПС працювали в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Вибухи в Київській області

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що окупанти не полишають спроби атакувати регіон.

"Цього ранку Київщина була атакована ударними БпЛА. Повітряна тривога тривала дві години. В області працювали сили ППО. Завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано", — сказав Руслан Кравченко.

З його слів, за попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Тоді як падіння уламків зафіксовано на відкритій території поза межами населених пунктів.

Вибухи в Хмельницькій області

У Хмельницькій ОВА заявили, що ворог завдав удару по регіону.

"Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зауважили, що інформації щодо постраждалих чи пошкодження не надходила.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в ніч з 24 на 25 лютого сили та засоби ППО знищили три дрони типу Shahed-131/136 у регіоні. Крім цього, під час бойової роботи сил ППО уламки знищеного БПЛА пошкодили лінію електропередач.

"Внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання", — сказав Віталій Кім.

Вибухи в Кіровоградській області

Голова Кіровоградської області Андрій Райкович повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без наслідків у регіоні.

"Цієї ночі російський агресор атакував 18-ма ударними БпЛА. 16 — знищено, в тому числі і над нашою областю. Без наслідків", — сказав Андрій Райкович.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що вночі було знищено російський дрон в регіоні, його приземлили в Новомосковському районі.

"Знову під ударом була Нікопольщина. Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає", — сказав Сергій Лисак.

З його слів, на решті території області все спокійно.

Вибухи в Херсонській області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що 24 лютого росіяни обстріляли Білозерку, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівку, Садове, Станіслав, Осокорівку та Херсон. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів, було пошкоджено дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. У Херсоні під обстріли потрапив навчальний заклад, адмінбудівля та об'єкт критичної інфраструктури.

"Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка, Станіслав та Садове Херсонського району пошкоджені газогін, автівка й екскаватор. У Шляховому Херсонського району ворог поцілив у навчальний заклад. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення", — сказав Олександр Прокудін.

У ДСНС розповіли, що окупанти продовжують терор мирного населення. Вночі росіяни атакували один зі спальних районів Херсона, снаряд влучив у багатоквартирний будинок, загорілися речі на балконі однієї з квартир.

"Вогнеборці швидко прибули на місце події, загасили пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на житлові кімнати", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсона Обстріли Херсона Фото: ДСНС

Вибухи в Донецькій області

Голова Донецької області Вадим Філашкін повідомив, що окупанти обстріляли Красногорівку, Костянтинівку, Катеринівку і Максимільянівку в Покровському районі. Також серед ночі ворог атакував Селидове, було пошкоджено кав'ярню.

Окупанти поранили людину в Костянтинівці, також було пошкоджено три заклади освіти, дві адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок, два приватні будинки, 21 крамницю, 19 торгових павільйонів, храм і об'єкт інфраструктури. У Лиманській громаді в Закітному постраждали три будинки.

У Часовоярській громаді ворог пошкодив п'ять приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислову будівлю, а у Свято-Покровському будинок і адмінбудівлю, у Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

"Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З області евакуйовано 81 особу, у тому числі 11 дітей", — сказав Вадим Філашкін.

В. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомив, що окупанти декілька разів обстріляли Костянтинівку Донецької області, в результаті чого жінка отримала поранення.

"Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла", — сказав Сергій Горбунов.

Він зауважив, що ворог кілька разів обстріляв населений пункт ввечері 24 лютого з РСЗВ та вночі 25 лютого ракетами. В результаті постраждала цивільна інфраструктура, приватні будинки і багатоповерхівки — в оселях вибиті вікна, шибки. Також зруйновано будівлю залізничного вокзалу у Костянтинівці.

Додамо, що на момент виходу публікації Полтавська і Запорізька ОВА не прокоментували вибухи чи роботу ППО в регіонах.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого російські військові атакували Херсонську область. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під обстріли потрапило село Білозерка. В результаті атаки загинула жінка, також є поранені.

Також у ніч з 23 на 24 лютого ЗС РФ обстріли Україну за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed-131/136. За інформацією Сил оборони півдня, ворог спрямував БПЛА з акваторії Чорного моря.