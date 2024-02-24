Росія атакувала Україну дронами: сили ППО збили 12 безпілотників над трьома областями (фото)

У ЗСУ заявили, що 2 БПЛА було збито над Миколаївщиною, а також по 5 над Кіровоградською та Одеською областями. Паралельно з дронами ворог застосував ракети Х-59

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У ніч із 23 на 24 лютого російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-131/136. Дрони були спрямовані з акваторії Чорного моря. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Повідомляється, що дрони здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни в центральні регіони країни. ППО України збила 12 безпілотників. Так, 2 БПЛА було збито над Миколаївщиною, а також по 5 над Кіровоградською та Одеською областями.

"Один зі збитих дронів, упавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнацію та загоряння в типовому одеському дворику. І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир повністю зруйнована. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками та іншими травмами", — сказано в повідомленні.

Сили оборони півдня також заявили, що паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. Повідомляється, що 2 ракети були знищені силами ППО в Кіровоградській області.

ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами

Нагадаємо, що в Повітряних силах оцінили ймовірність обстрілу 24 лютого. За словами речника командування Юрія Ігната, від Росії варто очікувати якоїсь гидоти завжди, адже ця країна намагається нас знищити. При цьому противник не обов'язково прив'язується до певних дат.