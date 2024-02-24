Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 12 беспилотников над тремя областями (фото)

В ВСУ заявили, что 2 БПЛА были сбиты над Николаевщиной, а также по 5 над Кировоградской и Одесской областями. Параллельно с дронами враг применил ракеты Х-59

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В ночь с 23 на 24 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-131/136. Дроны были направлены из акватории Черного моря. Об этом сообщили Силы обороны юга.

Сообщается, что дроны осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны в центральные регионы страны. ПВО Украины сбила 12 беспилотников. Так, 2 БПЛА были сбиты над Николаевщиной, а также по 5 над Кировоградской и Одесской областями.

"Один из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, вызвал разрушение и возгорание в типичном одесском дворике. И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир полностью разрушена. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двоих жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами", — сказано в сообщении.

Силы обороны юга также заявили, что параллельно с дронами враг применил и управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря. Сообщается, что 2 ракеты были уничтожены силами ПВО в Кировоградской области.

ВС РФ атаковали Украины дронами и ракетами

Напомним, что в Воздушных силах оценили вероятность обстрела 24 февраля. По словам спикера командования Юрия Игната, от России стоит ожидать какой-то гадости всегда, ведь эта страна пытается нас уничтожить. При этом противник не обязательно привязывается к определенным датам.