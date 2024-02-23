"Расслабляться не нужно": в Воздушных силах оценили вероятность обстрела 24 февраля (видео)

По словам спикера командования Юрия Игната, от России стоит ожидать какой-то гадости всегда, ведь эта страна пытается нас уничтожить. При этом противник не обязательно привязывается к определенным датам.

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Российские оккупанты регулярно атакуют мирные города Украины и ближайшие несколько дней могут не стать исключением. Речь про годовщину с начала полномасштабной войны. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона высказался по этому поводу.

По его словам, от нашего противника нужно ожидать провокаций всегда, также обстрелы могут случиться в любой момент. В связи с этим расслабляться не нужно.

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить. Возможно, и будет какая-то привязка к датам, а возможно и не будет. Я хочу напомнить как было в прошлом году, была первая годовщина, все ждали и 23 февраля, и 24. Тогда не было обстрелов ни 23, ни 24", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что в прошлом голу первая массированная атака после годовщины полномасштабной войны случилась спустя практически 2 недели — 9 марта.

"Только на это время была оттянута очередная массированная атака. Поэтому расслабляться не нужно, ПВО всегда в готовности к отражению воздушного нападения противника", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что Россия может готовить массированный обстрел Украины в годовщину начала полномасштабной войны. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, у противника фетиш на значимые даты и он может в годовщину полномасштабной войны воспользоваться этим. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат же призывал не привязываться к календарю, ведь вычислить время атаки практически невозможно.