Россия может готовить массированный обстрел Украины 24 февраля: анализ от экспертов

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, у противника фетиш на значимые даты и он может в годовщину полномасштабной войны воспользоваться этим. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат же призывал не привязываться к календарю, ведь вычислить время атаки практически невозможно.

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Близится вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину и противник, как считают некоторые эксперты, может прибегнуть к массированным атакам по мирным городам. Фокус собрал все, что об этом известно.

Годовщина войны в Украине: дистанционное обучение

В Полтавской общине заведениям образования сделали рекомендацию перейти на дистанционный формат обучения на ближайшие 2 дня, ведь в этот период, перед годовщиной полномасштабного вторжения, якобы повышена опасность обстрелов со стороны Российской Федерации. Об этом заявила директор департамента образования городского совета Жанна Каплоух в комментарии "Суспiльному".

По ее словам, в последнее время участились не только обстрелы, но и выросло количество сообщений о заминировании. В связи с этим ведомство рекомендует перейти на дистанционное обучение 22 и 23 февраля. При этом окончательное решение должно принимать руководство того или иного учебного заведения.

Сам департамент образования Полтавской областной военной администрации и Министерства образования и науки рекомендаций о дистанционном обучении не получали. Не высказывались по этому поводу и представители других украинских регионов.

Годовщина войны в Украине: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не обошел стороной тему вероятных обстрелов и в комментарии "ТСН" также высказался по этому поводу. По его словам, риски атак со стороны противника в период годовщины полномасштабного вторжения повышаются.

"Массированный обстрел вполне возможен, потому что у них есть привязка (к датам, — ред.) фетишизм. Кроме всего прочего, у россиян есть боекомплект, есть ракеты. Речь идет как о крылатых ракетах, так и о баллистических, есть дроны-камикадзе. Я не исключаю, что в последнее время они могли накапливать ресурс дронов-камикадзе для того, чтобы их применить в большем количестве. Поэтому вполне возможен такой террористический акт", — заявил Александр Коваленко.

Что касается количества воздушных целей, которые может запустить одновременно ВС РФ, то военно-политический обозреватель ориентируется на 29 декабря 2023 года, когда был совершен один из самых массированных ударов — 158 средств воздушного поражения. Там были и дроны-камикадзе и различные ракеты.

Обстрелы накануне больших дат: мнение Игната

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат накануне заявлял, что невозможно вычислить точно, когда противник собирается совершить очередной массированный обстрел. Российские оккупанты не всегда привязываются к датам и это тоже стоит учитывать.

По его мнению, соответствующие службы в Украине могут иметь лишь определенную информацию о подготовке к удару, однако точного времени никто сказать не сможет. На это влияют различные факторы, среди которых разведывательные данные противника или погодные условия.

"Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-то даты не нужно. Следует быть всегда настороже, ведь массированная атака может произойти в любой день. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас", — говорил Юрий Игнат.

Напомним, 21 февраля в ГУР заявили, что РФ вдоль границы с Украиной развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России, как заявил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

Также в этот день противник атаковал несколько областей Украины. В результате работы Воздушных сил российскую Х-59 уничтожили на Полтавщине, а 13 беспилотников ликвидировали в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Известно о нескольких пострадавших в Краматорске.