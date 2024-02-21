Шесть ракет и девятнадцать Shahed: ВС РФ атаковали несколько областей Украины

В результате работы Воздушных сил российскую Х-59 уничтожили на Полтавщине, а 13 беспилотников ликвидировали в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Известно о нескольких пострадавших в Краматорске.

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В ночь на 21 февраля российские оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59, 4-мя крылатыми ракетами Х-22 и 19-ю ударными беспилотниками. О деталях российского удара рассказали в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

По информации воздушного командования, в результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти БПЛА в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести непораженных вражеских беспилотников — не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах добавили, удары С-300 и Х-22 происходили из Ростовской области Российской Федерации, Х-59 из Белгородской области, а Shahed из Приморско-Ахтарска.

Обстрелы Днепропетровской области

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в ночь на 21 февраля в Криворожском районе обстрелов не было. Однако в Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии г. Марганец. Обошлось без потерь.

Также, по информации главы совета обороны города, над Днепропетровской областью было сбито 4 БПЛА.

"Угроза повторных атак остается, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги. В Кривом Роге все службы города, больницы, социальные учреждения — работают", — добавляет он.

Взрывы в Донецкой области

Ночью 20 февраля враг атаковал Краматорск Донецкой области. По информации главы ОВА Вадима Филашкина, около 20:00 в городе прогремели два взрыва — россияне попали в промзону и жилую застройку.

"Сейчас известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", — подчеркнул глава военной администрации.

На момент написания новости власти Харьковской, Полтавская и Запорожской областей не сообщили о последствиях ночной атаки российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23-мя ударными беспилотниками типа Shahed.