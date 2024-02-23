ВС РФ ударили ракетами по жилым домам в Мирнограде: есть жертва

Из-под завалов дома достали тяжело раненого 67-летнего мужчину. Его срочно госпитализировали в больницу, однако он скончался во время реанимационных мероприятий. ВС РФ, по предварительным данным, атаковали частный сектор Мирнограда зенитными управляемыми ракетами С-300.

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Ночью 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Мирноградскую громаду Донецкой области, в результате чего есть погибший. Об этом сообщили в Мирноградской городской военной администрации в Telegram.

"Ночью, примерно в 00:40 был осуществлен обстрел территории общины со стороны РОВ, есть пострадавшие и погибшие", — говорится в сообщении.

В МВА отметили, что в усиленном режиме работают критически важная инфраструктура и службы города. Также обеспечена работа больниц и социальных учреждений.

Зато собеседники Фокуса отмечают, что взрывы в Покровском районе прогремели примерно в 0:24. В регионе в то время воздушную тревогу объявили из-за угрозы баллистических ударов и атаки БПЛА.

Исполняющий обязанности главы городской военной администрации Мирнограда Владимир Третьяк рассказал, что предварительно, оккупанты атаковали частный сектор Мирнограда с помощью ракет С-300. В результате обстрела был разрушен дом, погиб 67-летний мужчина.

"В городе разрушен полностью один частный дом еще несколько домов повреждены. Утром работает комиссия для установления количества поврежденных. Будем выдавать людям материалы для забивания окон", — сказал Владимир Третьяк.

Он отметил, что раненых не было.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Донецкой области Анастасии Медведевой, из-под завалов разрушенного дома достали 67-летнего мужчину. Его с тяжелыми травмами срочно доставили в больницу, однако во время реанимационных мероприятий он умер.

Кроме этого, она сообщила, что вражеским обстрелом были повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили и магазин. Прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ночью 23 февраля российские военные атаковали с помощью ракет и БПЛА Одесскую область и Днепр. В результате вражеской атаки погибли мирные жители.

1 февраля оккупанты атаковали школу в Мирнограде, где расположен "Пункт несокрушимости", на момент удара в здании никого не было. По информации Нацполиции, враг ударил ракетой "Гром-Е1".