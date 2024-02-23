ЗС РФ вдарили ракетами по житловим будинкам у Мирнограді: є жертва

З-під завалів будинку дістали важко пораненого 67-річного чоловіка. Його терміново госпіталізували до лікарні, однак він помер під час реанімаційних заходів. ЗС РФ, за попередніми даними, атакували приватний сектор Мирнограда зенітними керованими ракетами С-300.

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Вночі 23 лютого Збройні сили Російської Федерації обстріляли Мирноградську громаду Донецької області, в результаті чого є загиблий. Про це повідомили в Мирноградській міській військовій адміністрації у Telegram.

"Вночі, приблизно о 00:40 було здійснено обстріл території громади з боку РОВ, є постраждалі та загиблі", — йдеться у повідомленні.

У МВА зауважили, що в посиленому режимі працюють критично важлива інфраструктура і служби міста. Також забезпечено роботу лікарень і соціальних установ.

Натомість співрозмовники Фокусу зазначають, що вибухи у Покровському районі пролунали приблизно о 0:24. У регіоні на той час повітряну тривогу оголосили через загрозу балістичних ударів та атаки БПЛА.

Виконувач обов'язків голови міської військової адміністрації Мирнограда Володимир Третяк розповів, що попередньо, окупанти атакували приватний сектор Мирнограда за допомогою ракет С-300. Внаслідок обстрілу було зруйновано будинок, загинув 67-річний чоловік.

"У місті зруйновано вщент один приватний будинок ще кілька будинків пошкоджено. Зранку працює комісія для встановлення кількості пошкоджених. Будемо видавати людям матеріали для забивання вікон", — сказав Володимир Третяк.

Він зазначив, що поранених не було.

За словами речниці прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої, з-під завали зруйнованого будинку дістали 67-річного чоловіка. Його з важкими травмами терміново доставили до лікарні, проте під час реанімаційних заходів він помер.

Крім цього, вона повідомила, що ворожим обстрілом було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі і магазин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, вночі 23 лютого російські військові атакували за допомогою ракет та БПЛА Одеську область і Дніпро. Внаслідок ворожої атаки загинули мирні жителі.

1 лютого окупанти атакували школу в Мирнограді, де розташований "Пункт незламності", на момент удару в будівлі нікого не було. За інформацією Нацполіції, ворог вдарив ракетою "Гром-Е1".