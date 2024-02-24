Надвечір російські окупанти обстріляли Херсонську область: є загибла і поранені (карта)

Вранці 22 лютого росіяни здійснили черговий удар — під артилерійський обстріл потрапило село Львове Бериславського району і загинув 59-річний чоловік.

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Російські окупанти надвечір 24 лютого знову обстріляли Херсонську область. Про це повідомив у власному телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що цього разу під обстріл потрапило селище Білозерка.

Фото: Google Maps

"На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої… Її чоловік — поранений. Наразі "швидка" везе його до лікарні", — повідомив очільник обласної адміністрації.

Вже відомо про 5 постраждалих.

"Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога", — повідомив глава ОВА.

Фото: Скріншот

За інформацією Прокудіна, ще одну постраждалу госпіталізовано до лікарні.

"30-річна місцева жителька, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав", — повідомив глава ОВА.

Вранці 22 лютого росіяни здійснили черговий обстріл території Херсонської області — під атаку потрапило село Львове Бериславського району. Внаслідок атаки загарбників по приватному сектору загинув 59-річний місцевий мешканець.

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"Відповідь за Кринки": в ЗСУ розповіли деталі удару по полігону ЗС РФ на Херсонщині (відео)

Нагадуємо, 22 лютого начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що удар по полігону в Олешківських пісках — знак для окупантів, що їх "дістануть всюди". 20 лютого стався приліт по ще одному полігону противника — під Волновахою. Російська влада не визнала удар, втім, жителі Забайкалля скаржаться, що могли загинути військові з в/ч 06705, розташованій біля міста Борзя.